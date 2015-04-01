Валентина Семеренко станет единственной представительницей Украины в биатлонной Гонке чемпионов

Организаторы "Гонки чемпионов" по биатлону в Тюмени определили окончательный список участников соревнований, где оказалась лишь одна представительница Украины - Валентина Семеренко, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Любопытно, что на аналогичном коммерческом старте под названием "Рождественская гонка" в Гельзенкирхене (Германия), который прошел 27 декабря 2014 года, в паре с Семеренко выступал украинец Андрей Семенов. И тогда этот дуэт добился победы в соревнованиях.

Всего, в списке участников по 10 мужчин и женщин - Евгений Гараничев (Россия), Антон Шипулин (Россия), Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия), Мартен Фуркад (Франция), Симон Фуркад (Франция), Жан-Гийом Беатрикс (Франция), Яков Фак (Словения), Ондржей Моравец (Чехия), Михал Шлезингр (Чехия), Фредрик Линдстрем (Швеция), Екатерина Юрлова (Россия), Дарья Виролайнен (Россия), Дарья Домрачева (Беларусь), Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Надежда Скардино (Беларусь), Валентина Семеренко (Украина), Вероника Виткова (Чехия), Карин Оберхофер (Италия), Доротея Вирер (Италия) и Тея Грегорин (Словения).

В 2015-м году гонка пройдет 5 апреля в Тюмени на стадионе «Геолог».