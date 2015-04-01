Тимощук вошел в Топ-10 футболистов Европы по количеству матчей за национальную сборную
Капитан национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук вошел в десятку лучших игроков УЕФА по количеству игр, проведенных за национальную команду.
Матч против сборной Латвии стал 139-м в карьере капитана сборной Украины, сообщает пресс-служба национальной команды.
Это достижение покорилось украинскому футболисту за 14 лет и 339 дней. Кроме того, что Анатолий Тимощук является абсолютным рекордсменом в украинском футболе по числу игр за национальную команду, этот показатель является одним из лучших в истории мирового футбола и европейской конфедерации. По количеству игр за национальную команду, капитан сборной Украины Анатолий Тимощук догнал грека Георгиса Карагуниса. У обоих футболистов сейчас по 139 игр за карьеру, и они разделяют 33-е место за всю историю футбола, а вместе с тем 10-е место среди футболистов, чьи сборные выступают под эгидой УЕФА.
В топ-10 УЕФА, кроме Тимощука и Карагуниса, на сегодня входят также Виталий Астафьев (Латвия), Икер Касильяс (Испания), Мартин Рейм (Эстония), Лотар Маттеус (Германия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Томас Равелли (Швеция), Андрес Свенссон (Швеция), Марко Кристал (Эстония) и Лилиан Тюрам (Франция).