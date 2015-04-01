Кубок Украины, 1/4 финала, "Черноморец" - "Днепр": видео онлайн-трансляция (трансляция окончена)

Это будет первый матч 1/4 финала соревнований. Ответная игра состоится через неделю, 8 апреля, в Днепропетровске.

Игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, так как ГУ МВД в Одесской обл. запретило проводить матч из-за невозможности гарантировать безопасность зрителей и участников матча. С начала весенней части сезона "Черноморец" еще не провел ни одной игры на клубном стадионе в Одессе и, по предварительной информации, проведет все оставшиеся домашние игры сезона 2014/15 именно на арене "Динамо".

Любопытно, что в прошлом сезоне команды вообще не сыграли свой кубковый матч. Тогда из-за нелетной погоды "Днепр" не сумел вовремя прибыть в Одессу, но организаторы турнира не сочли этот факт форс-мажорным обстоятельством и засчитали "Днепру" техническое поражение - 0:3.

Накануне нынешней игры "Днепр" оказался не в полном составе, так как сразу четыре игрока команды (Коноплянка, Безус, Бойко, Федецкий) лишь накануне, 31 марта, провели игру в составе национальной сборной Украины против Латвии и, разумеется, не успеют восстановится к сегодняшнему матчу. После предыдущей игры национальной сборной (27 марта, с командой Испании) в днепропетровский клуб вернулись Ротань, который сможет сыграть против "Черноморца", и Зозуля, получивший серьезную травму в игре Украина - Испания и выбывший на неопределенный срок.

Кроме того, за юношескую сборную Украины (U-20) отыграли Лучкевич ("Днепр") и Кабаев ("Черноморец"). А еще двое игроков одесской команды Филимонов и Данченко были в составе молодежной сборной (U-21), которая только в понедельник, 30 марта, провела спарринг со Словакией.

На котировках букмекеров явным фаворитом выглядят номинальные гости, на победу которых ставки принимаются из расчета 1,5 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются с коэффициентом 4,1 к 1, а на победу "Черноморца" - 8.3 к 1.

Стартовые составы команд:

Черноморец: 44. Паст, 25. Мартыненко, 33. Слинкин, 42. Крнета, 88. Луценко О., 24. Гречишкин, 10. Кича, 19. Калитов, 32. Петько, 27. Балашов, 99. Яворский В.

Запасные: 13. Мартыщук, 11. Смирнов, 15. Гадрани, 4. Путраш, 55. Филимонов, 94. Данченко О.

Днепр: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 20. Лео Матос, 23. Дуглас Силва, 30. Папа Гуйе, 15. Чигринский, 8. Ксенз, 12. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 11. Селезнев

Запасные: 77. Шелихов, 2. Влад, 17. Баланюк, 19. Безус, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 97. Близниченко