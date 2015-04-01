Украинские лыжники завоевали еще три медали Сурдлимпиады

Серебряную и бронзовую награды украинцы завоевали в мужском спринте, и бронзу в женском спринте, сообщает официальный сайт соревнований.

В мужской гонке на 1500 м. 2-3 места заняли Павел Мандзюк и Владимир Пышняк, которые в упорной борьбе проиграли на финише Алексею Грошеву из России.

В аналогичной женской гонке россиянки Анна Федулова и Любовь Мишарина опередили Алису Пышняк.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 6 наград - по 3 серебра и бронзы. Команда занимает 6-е место в медальном зачете.

Лидером Сурдлимпиады является сборная России - 6-3-4, на втором месте команда США - 2-0-1, третью строчку делят Чехия и Швейцария - по 1-1-0.

По общему количеству медалей лидируют Россия (13), Украина (6) и США (3).

Как сообщал УНИАН, XVIII зимняя Сурдлимпиада проходит в Ханты-Мансийске и Магнитогорске (Россия) с 28 марта по 5 апреля.