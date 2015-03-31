Послематчевая пресс-конференция Михаила Фоменко и Марьяна Пахаря

Тренеры сборных Украины и Латвии прокомментировали итоги товарищеского матча.

После товарищеского матча Украина - Латвия, который завершился на "Львов-Арене", главные тренеры команд-соперниц - Михаил Фоменко и Марьян Пахарь, подвели итоги прошедшей игры и поделились своими впечатлениями. Как сообщал УНИАН, матч Украина - Латвия завершился вничью, 1:1. Марьян Пахарь, главный тренер сборной Латвии: Михаил Фоменко, главный тренер сборной Украины:

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