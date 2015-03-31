Мария Музычук вышла в финал Чемпионата мира по шахматам

Матч завершился со счетом 3,5:2,5 очка, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперницы сыграли две партии вничью с классическим контролем времени, а в партиях в "быстрые шахматы" сначала обменялись победами, а затем Музычук сыграла вничью черными и сумела выиграть у Харики белыми. Решающая партия завершилась на 56-м ходу за явным преимуществом украинки.

В финале, который будет состоять из 4-х партий с классическим контролем времени, Музычук сыграет с россиянкой Натальей Погониной.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.