Мария Музычук вышла в финал Чемпионата мира по шахматам
19:39, 31 марта 2015Спорт
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В Сочи (Россия) завершился полуфинал Чемпионата мира по шахматам среди женщин, в котором украинка Мария Музычук во втором дополнительном раунде выиграла и Дронавалли Харики из Индии.
Мария Музычук сыграет в финале ЧМ / sochi2014.fide.com
Матч завершился со счетом 3,5:2,5 очка, сообщает официальный сайт соревнований.
Соперницы сыграли две партии вничью с классическим контролем времени, а в партиях в "быстрые шахматы" сначала обменялись победами, а затем Музычук сыграла вничью черными и сумела выиграть у Харики белыми. Решающая партия завершилась на 56-м ходу за явным преимуществом украинки.
В финале, который будет состоять из 4-х партий с классическим контролем времени, Музычук сыграет с россиянкой Натальей Погониной.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.
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