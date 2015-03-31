В плей-офф баскетбольной Суперлиги из-за задолженности не сыграют две команды

На стадиях четвертьфиналов и полуфиналов, будут представлены по две пары, сообщает официальный сайт турнира.

Из числа участников плей-офф исключены запорожский "Ферро-ЗНТУ" (6-е место по итогам регулярного первенства) и "Говерла" из Ивано-Франковска (8).

Согласно расписанию матчей, опубликованному Суперлигой, занявший 3-е место по итогам регулярного первенства "Днепр" (Днепропетровск) сыграет с МБК "Николаев" (7), а БК "Киев" (4) будет противостоять "Черкаським Мавпам" (5).

Серии 1/4 финала продлятся со 2 по 13 апреля.

Две сильнейшие команды страны - киевский "Будівельник" и "Химик" (Южный) начнут турнирный путь в плей-офф с полуфинала.