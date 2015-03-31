В плей-офф баскетбольной Суперлиги из-за задолженности не сыграют две команды
18:32, 31 марта 2015Спорт
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В серии плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги примут участие шесть команд вместо положенных по регламенту восьми, так как два клуба не сумели вовремя заплатить обязательный взнос за участие в турнире.
Суперлига не досчитается двух команд в плей-офф / superleague.ua
На стадиях четвертьфиналов и полуфиналов, будут представлены по две пары, сообщает официальный сайт турнира.
Из числа участников плей-офф исключены запорожский "Ферро-ЗНТУ" (6-е место по итогам регулярного первенства) и "Говерла" из Ивано-Франковска (8).
Согласно расписанию матчей, опубликованному Суперлигой, занявший 3-е место по итогам регулярного первенства "Днепр" (Днепропетровск) сыграет с МБК "Николаев" (7), а БК "Киев" (4) будет противостоять "Черкаським Мавпам" (5).
Серии 1/4 финала продлятся со 2 по 13 апреля.
Две сильнейшие команды страны - киевский "Будівельник" и "Химик" (Южный) начнут турнирный путь в плей-офф с полуфинала.
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