Сборная Украины занимает 4-е место в медальном зачете после двух дней Сурдлимпиады

За два дня соревнований было разыграно шесть комплектов медалей в двух видах спорта – лыжных гонках и сноуборде, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы были представлены только в лыжных гонках, где завоевали три медали – две серебряные и одну бронзовую. В скиатлоне на 20 км Андрей Андриишин стал серебряным призером, а Павел Мандзюк – бронзовым. Чемпионом в этой дисциплине стал Владимир Майоров из России.

Серебро также завоевала мужская команда (Андрей Андриишин, Павел Мандзюк, Владимир Пышняк) в эстафете 3х10 км., где победу одержали лыжники России, а бронза - у команды Китая.

Лидирует команда России (4-2-4), на втором месте американцы (2-0-1), на третьем – японцы (1-0-0). По общему количеству наград лидирует также сборная России (10), а второе место делят сборные Украины и США (по 3).

Соревнования проходили 29-30 марта. 31 марта медали на Сурдлимпиаде не разыгрываются. В этот день проходят только предварительные матчи в соревнованиях по кёрлингу.

XVIII зимняя Сурдлимпиада проходит в Ханты-Мансийске и Магнитогорске (Россия) с 28 марта по 5 апреля.