УЕФА существенно увеличит призовые участникам еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал подробную схему распределения доходов от клубных турниров в цикле 2015-2018 годов. По сравнению с циклом 2012-2015 годов существенно выросли суммы, полагающиеся клубам за участие в турнирах, а также "выплаты солидарности", сообщает официальный сайт Союза.

Новая система распределения была утверждена УЕФА в тесном контакте с Ассоциацией европейских клубов (АЕК). Впервые доходы от двух еврокубков будут сведены в единую сумму. Коэффициент распределения между Лигой чемпионов УЕФА и Лигой Европы УЕФА составит 3,3 к 1.

Общая сумма, подлежащая распределению между клубами в одном сезоне Лиги чемпионов УЕФА, оценивается примерно в 1,257 миллиарда евро. Участникам отборочного раунда плей-офф выделено 50 миллионов евро: победители получат по два миллиона, проигравшие - по три миллиона.

Сумма в размере 1,207 миллиарда евро будет распределяться начиная с группового этапа и до финала как обычно, то есть в виде фиксированных выплат и выплат из маркетингового пула. При этом доля маркетингового пула будет уменьшена с 45% до 40% от общего фонда, тогда как доля фиксированных выплат вырастет до 60%.

Так, все 32 клуба-участника группового этапа получат по 12 миллионов евро за выход в эту стадию. Кроме этого, им полагаются бонусы: 1,5 миллиона евро за каждую победу на групповом этапе и 500 тысяч за каждую ничью. Участники 1/8 финала получат по 5,5 миллиона евро каждый, четвертьфиналисты - еще по 6 миллионов, полуфиналисты - по 7 миллионов. Победитель Лиги чемпионов УЕФА получит 15 миллионов евро, второй финалист - 10,5 миллиона, включая долю от продажи билетов. Таким образом, без учета призовых за раунд плей-офф и выплат из маркетингового пула клуб может получить максимум 54,5 миллиона евро.

Победитель Суперкубка УЕФА-2014 может ожидать призовых в размере 4 миллионов евро, а проигравший - в размере 3 миллионов.

Касательно Лиги Европы УЕФА, прогнозируется, что в цикле 2015-2018 годов сумма, подлежащая распределению каждый сезон среди участников турнира (начиная с группового этапа), составит 381 миллион евро. Это на 65% больше по сравнению с 223 миллионами евро аналогичных выплат в цикле 2012-2015 годов. Эта сумма будет поделена на фиксированные выплаты и маркетинговый пул в пропорции 60:40, как и в цикле 2012-2015 годов.

Каждый из 32 участников группового этапа получит по 2,4 миллиона евро. Кроме этого, им полагаются бонусы: 360 тысяч за каждую победу на групповом этапе и 120 тысяч за каждую ничью. Победитель группы получит дополнительно 500 тысяч, обладатель второго места - 250 тысяч. Выход в 1/16 финала принесет каждой команде по полмиллиона евро. Участие в 1/8 финала принесет дополнительные 750 тысяч, в четвертьфинале - миллион, а в полуфинале - полтора миллиона. Победитель Лиги Европы получит еще 6,5 миллиона евро, а проигравший - 3,5 миллиона, включяа долю от продажи билетов.

При самом благоприятном сценарии клуб получит 15,31 миллиона евро плюс прибыль из маркетингового пула.

Также УЕФА принял новую систему распределения "выплат солидарности" в цикле 2015-2018 годов для клубов, не участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы. Выплаты клубам, играющим в квалификации одного из турниров, составят 3,5% от общих доходов. Выплачены будут по меньшей мере 78,6 миллиона евро, что на 60% больше, чем в цикле 2012-2015 годов (47,5 миллиона).

Участники квалификации Лиги чемпионов УЕФА, вылетевшие до группового этапа, получат следующие суммы: 200 тысяч евро за участие в первом отборочном раунде, 300 тысяч за участие во втором отборочном раунде, 400 тысяч за участие в третьем отборочном раунде (в данном случае - если клуб не прошел в раунд плей-офф). Кроме того, каждый чемпион своей ассоциации, который не попадает в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА, получит 250 тысяч евро.

Выплаты солидарности в квалификации Лиги Европы УЕФА: 200 тысяч евро за участие в первом отборочном раунде, 210 тысяч за участие во втором отборочном раунде, 220 тысяч за участие в третьем отборочном раунде и 230 тысяч за участие в раунде плей-офф (в данном случае - если клуб не прошел в групповой этап).