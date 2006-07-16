Итальянцы сломали Кубок мира

Кубок мира находится в руках итальянских футболистов всего несколько дней, однако, похоже, его уже сломали.

На фотографиях, которые были опубликованы на первой странице итальянской газеты II Messaggero, запечатлен Фабио Каннаваро, капитан итальянской сборной, который присматривается к трофею с ужасом. Затем у него в руке оказывается кусок зеленого малахита, который откололся от основания кубка.

В момент съемки Каннаваро находился в автобусе итальянской сборной, который направлялся в госпиталь в Турине, где лежит бывший игрок "Ювентуса" Джанлука Пессотто, упавший с крыши главного здания клуба во время чемпионата.

Осколок, вероятно, откололся от кубка в автобусе, однако, как пишет Il Messaggero, его приклеили обратно. Каннаваро признался, что спал с трофеем в ночь после победы в финальном матче ЧМ-2006 против Франции.

Кубок был создан итальянским мастером Сильвио Гаццанига для чемпионата мира 1974 года. Его высота составляет 14 дюймов, а изготовлен он из 18-каратного золота.

Основание кубка покрыто двумя слоями малахита. На основании предусмотрено место для 17 табличек с именами победителей. Кубок не планировали заменять до 2038 года, когда чистые таблички иссякнут.

Пока неизвестно, сломали итальянцы оригинал Кубка или же его копию. Дело в том, что во избежания разного рода неприятностей FIFA решила забирать Кубок спустя несколько дней после награждения чемпионов. Взамен же победители получали копию, которая так же является большой ценностью.

Победители чемпионата мира могут владеть заветным трофеем до следующего чемпионата, но сам кубок остается собственностью FIFА.

Корреспондент.net по материалам NEWSru.com