Европейские клубы получат от УЕФА компенсации за участие игроков в Евро 2016-го и 2020-го годов

Ассоциация Европейских футбольных клубов (ЕСА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подписали новый Меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 31 мая 2022 года, сообщает на официальном сайте ЕСА.

Подписание состоялось по итогам 14-й Генеральной ассамблеи ЕСА в Стокгольме (Швеция).

Согласно документу, УЕФА выделит клубам, чьи игроки будут представлены в своих национальных сборных, 150 млн. евро за участие в Евро-2016, и, минимум, 200 млн. евро за участие в Евро-2020.

В турнире 2020-го года, финансовые выгоды клубов из Европы впервые будут рассчитываться как процент от общего валового дохода. Клубы получат 8% доходов от продажи ТВ-трансляций и билетов. При этом, 200 млн. евро - минимально гарантированная сумма от УЕФА.

Участниками ECA от Украины являются четыре клуба - "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Днепр" (Днепропетровск) и "Металлист" (Харьков).

Таким образом, все эти клубы смогут рассчитывать на компенсации в случае попадания сборной Украины в финальную часть Евро-2016 и/или Евро-2020, если игроки клубов будут представлены в национальной команде.