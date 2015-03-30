"Химик" и "Будівельник" завершили регулярный сезон Суперлиги победами

Южненский "Химик" и киевский "Будівельник" выиграли свои матчи последнего тура регулярного сезона украинской Суперлиги, при этом "Химик" выиграл все матчи регулярного сезона, сообщает официальный сайт турнира.

"Химик" в заключительном матче обыграл БК "Киев" - 109:58, а "Будівельник" был сильнее "Одессы" - 77:60.

Оба матча, состоявшиеся в столичном Дворце спорта, прошли с заметным перевесом лидеров нынешнего сезона украинской Суперлиги. И если "Химик" разгромил своего оппонента с преимуществом более чем в 50 очков, то "строители" ограничились более скромной, но также убедительной победой в 17 баллов.

Таким образом, "Химик" выиграл все 30 матчей регулярного первенства, в том числе, 3 очных игры у "Будівельника". В свою очередь, киевский клуб также потерпел поражение от земляков от БК "Киев", завершив сезон с показателем побед и поражений 26/4. На 3-м месте сезон завершил днепропетровский "Днепр" - 19/11.

Регулярный чемпионат завершится 2 апреля матчем "Говерла" (Ивано-Франковск) - "Днепр-АЗОТ" (Днепродзержинск).