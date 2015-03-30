Долгополов вышел в четвертый круг теннисного супертурнира в Майами

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в четвертый раунд турнира серии "Мастерс" в Майями (США), сообщает Теннисный портал Украины.

В матче третьего круга киевлянин в двух партиях обыграл представителя Бразилии Томаса Белуччи: 7-5 6-4.

Поединок продолжался 1 час 27 минут. На счету Долгополова 5 эйсов и 2 двойные ошибки. Его соперник отличился 7 подачами навылет и 7-ю двойными.

Следующий соперник украинца определится в матче между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и бельгийцем Стивом Дарсисом.

Соревнования серии "Мастерс" являются вторыми по значимости в ежегодном календаре после четырех чемпионатов серии "Большого шлема".