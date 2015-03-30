Тренер сборной Украины по футболу Фоменко считает товарищеский матч с Латвией "шансом для молодых игроков"

Свой комментарий он дал во время предматчевой пресс-конференции во Львове, сообщает пресс-служба ФФУ.

В частности, Фоменко отметил: "Мы ставим задачу - в каждой игре действовать на победу. Соперник у нас непростой, учитывая их последний результат в матче отбора Евро-2016 со сборной Чехии (1:1). В команде Латвии выступают квалифицированные футболисты, многие из них поиграли в европейских клубах. Что касается нашей молодежи: у них будет шанс, и им надо будет им воспользоваться".

Относительно травмированных игроков в матче с Испанией и возможности вызвать кого-нибудь из резерва на предстоящую игру, Фоменко отметил: "Если бы у нас была официальная игра, тогда так бы и сделал. У нас достаточное количество здоровых людей на товарищеский матч с латышами. Зозуля покинул сборную, прооперировали Бурду, у которого обнаружили аппендицит. Есть проблемы у Хачериди, который должен сегодня посетить врачей и сделать снимки на МРТ. Они примут решение, использовать его в завтрашней игре или нет".

Прокомментировал тренер и ситуацию с игроками "Днепра", которые вынуждены будут пропустить игру Кубка Украины против одесского "Черноморца" 1 апреля: "Мне звонили представители Премьер-лиги и просили отпустить футболистов на игру «Днепра» с «Черноморцем». Но ребят задела реакция прессы, поэтому они решили остаться в сборной. Мы им, в свою очередь, разрешили вернуться в клуб. Лучше бы они поехали и сыграли тот матч,все-таки это кубковая игра. Жаль, что Зозуля получил серьезную травму - крестообразные связки. Многие игроки после таких повреждений заканчивают с большим футболом.

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Украина - Латвия состоится 31 марта во Львове.