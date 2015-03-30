Боксер Силлах станет спарринг-партнером Кличко в подготовке к титульному бою с Дженнингсом

Силлах станет шестым спарринг-партнером украинского чемпиона, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.

Ранее он уже работал в тренировочном лагере Кличко, помогая Кличко-младшему в подготовке к поединку с болгарином Кубратом Пулевым.

Ранее стало известно, что среди спарринг-партнеров Владимира Кличко при подготовке к бою с Дженнингсом будут Джозеф Паркер, Изуагбе Угонох, Яго Киладзе, Умар Саламов и Мурат Гассиев.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Дженнингс должен состояться 25 апреля в Нью-Йорке (США).