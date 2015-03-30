Сборная Украины по стрельбе из лука завоевала 3 медали Гран-при Европы и 6 путевок на I Европейские игры
14:14, 30 марта 2015Спорт
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В греческом городке Марафон состоялись соревнования по стрельбе из лука - Гран-При Европы, которые стали отборочными на Европейские игры в Баку.
Маркиян Ивашко выиграл Гран-при Европы / egp-marathon.gr
На престижном спортивном форуме украинская команда трижды поднималась на пьедестал почета, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Медали высшей пробы на счету Маркияна Ивашко (индивидуальное первенство) и тандема Георгий Иваницкий-Вероника Марченко, ставшие первыми в соревнованиях смешанных команд.
В командном мужском первенстве наши Георгий Иваницкий, Виктор Рубан и Маркиян Ивашко стали бронзовыми призерами.
Благодаря удачному выступлению в Греции украинские спортсмены гарантировали себе 6 лицензий (3 мужские, 3 женские) для участия в Европейских играх, которые летом примет Баку (Азербайджан).
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