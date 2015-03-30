Бадминтонист Завадский выиграл турнир категории Challenge во Франции

Украинец превзошел личное достижение годичной давности, когда завершил выступления в полуфинале и занял итоговые 3/4 места, сообщает официальный сайт турнира.

В финале Завадскому (78-ой в мировом рейтинге) противостоял соперник из Индонезии Андре Теджоно (41-ый в мировом рейтинге и первый сеяный на турнире). И несмотря на существенную разницу в рейтинге в пользу соперника, украинец сумел обыграть оппонента в двух партиях. В первом сете борьба была настолько упорной, что соперники играли до счета "24", но итоговый успех был на стороне украинца. А уже второй сет прошел при определенном перевесе Завадского - 24:22, 21:17.

Турнир в Орлеане имеет категорию International Challenge и призовой фонд в 15 тыс. долларов. Это один из престижных турниров в ежегодном календаре Европейской федерации бадминтона.