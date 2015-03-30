"Финикс" украинца Лэня практически лишился шансов на попадание в плей-офф НБА

Игра в Финиксе завершилась со счетом 97:109, сообщает официальный сайт лиги.

"Финикс" достаточно уверенно начал матч и в первом периоде добился преимущества в 11 очков, 35:24. Затем команда лидировала в счете на протяжении двух последующих четвертей, но преимущество постоянно уменьшалось - 27:30 и 17:22. Решающий рывок гостей пришелся на последнюю 12-минутку, которую они выиграли с преимуществом "+ 15" - 18:33.

Лэнь отыграл в этом матче 25 минут, за которые набрал 2 очка (1/3 с игры), 11 подборов (3 в атаке), 2 блок-шота, допустил 3 потери и получил 3 персональных замечания.

В итоге, "солнечные" по-прежнему находятся на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, при соотношении побед и поражений 38 к 36. У идущей на 8-м месте "Оклахомы" эти показатели составляют 42/32.

До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по 8 матчей.