Роману Зозуле предстоит операция после травмы в матче Испания - Украина

23:02, 29 марта 2015
Спорт
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Игрок "Днепра" отправляется на обследование в Германию.

Роману Зозуле предстоит операция в Германии / fcdnipro.ua

Травма, полученная Романом Зозулей в сборной Украины, оказалась серьезной, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Проведенное обследование колена показало повреждение сустава и связочного аппарата. В ближайшие дни футболист отправится на более детальное обследование в Германию, но уже сейчас понятно, что без операции, к сожалению, не обойтись.

О сроках восстановления Романа Зозули точно будет известно после дообследования и операции.

Как сообщал УНИАН, Зозуля получил травму в матче отборочного цикла Евро-2016 Испания - Украина, который состоялся в Севилье в минувшую пятницу и завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Испании.

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