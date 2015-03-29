Долгополов вышел в третий круг теннисного супертурнира в Майами

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Майями, США. В матче второго круга киевлянин обыграл 16-ю ракетку турнира испанца Томми Робредо: 6-7(1) 6-3 7-5, сообщает Теннисный портал Украины.

Поединок продолжался 2 часа 17 минут.

На счету Долгополова 2 эйса и 4 двойные ошибки, Робредо отметился 5-ю подачами навылет и также сделал 4 двойные ошибки.

В решающем сете Долгополов уступал 0-2, но сумел отыграться.

Украинец одержал победу, реализовав третий матчбол в 12-м гейме третьей партии - на подаче испанца.

Следующим соперником украинца станет Томас Белуччи из Бразилии, который обыграл уругвайца Пабло Куэваса - 2:6, 6:2, 7:5.

Долгополов остался единственный украинцем, кто продолжает борьбу на турнире в Майами. Ранее из числа участников выбыли Элина Свитолина (проиграла в 3-м круге), Екатерина Козлова и Сергей Стаховский (1-й круг).