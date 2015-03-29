Ольга Харлан выиграла этап Гран-при по фехтованию на саблях

В Сеуле (Южная Корея) завершился этап Гран-при по фехтованию на саблях, где в женском турнире победу одержала украинка Ольга Харлан, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка уверенно прошла все этапы соревнований, а наиболее упорным оказался бой в полуфинале, где она встречалась с принципиальным оппонентом из России Софьей Великой. В этом бою Харлан выиграла с преимуществом в четыре укола - 15:11.

До этого, в четвертьфинале она разгромила венгерку Аниту Мартон - 15:5, а в решающем поединке оказалась сильнее американки Ибтихай Мухаммад - 15:9.

Любопытно, что еще одна спортсменка из "Большой тройки" лидеров мирового фехтования на саблях, наряду с Харлан и Великой, американка Мариэль Загунис разделила с Великой 3-е место, проиграв в полуфинале Мухаммад.

Украинка Галина Пундик заняла итоговое 13-е место.

У мужчин сильнейших оказался Николас Лимбах (Германия), победивший в финале француза Николя Руссе со счетом 15:8.

Украинец Андрей Ягодка занял 15-е итоговое место.