Мария Музычук вышла в полуфинал Чемпионата мира по шахматам

В Сочи (Россия) завершился четвертьфинальный матч Чемпионата мира по шахматам, в котором украинка Мария Музычук обыграла рейтинг-фаворита турнира Хампи Конеру из Индии, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в четырех партиях - 2,5:1,5 очка.

Конеру была не просто основным фаворитом турнира, а в предыдущих раундах соревнований выиграла все матчи со счетом 2:0. Но, в первой же партии матча с украинкой проиграла на 29-м ходу. Впрочем, в ответной партии индийка выиграла и судьба матча решалась в блице. Здесь Музычук свела вничью первую партию белыми фигурами, а в ответной - черными - неожиданно сумела выиграть и оставить соперницу за бортом турнира.

В другом четвертьфинале с участием сестры Марии - Анны Музычук - все так же решалось на тай-брейке. Основные две партии завершились вничью, а в блице соперницы обменялись победами черными фигурами. В суперблице, где и решилась судьба матча, Крамлинг выиграла белыми фигурами, а черными сумела свести партию вничью - 3,5:2,5 очка.

В полуфиналах сойдутся Музычук - Дронвалли Харика (Индия), Крамлинг - Наталья Погонина (Россия).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.