Черногория и Россия не доиграли матч из-за беспорядков на трибунах
Матч отборочного этапа чемпионата Европы 2016 года Черногория - Россия не доиграли из-за беспорядков на трибунах.
Все началось с того, что в голкипера россиян Игоря Акинфеева уже на первой минуте попал файер, который был запущен с трибун, пишет Чемпион.
Как стало известно позже, вратаря сразу забрали в больницу.
После длительной паузы матч было решено продолжить, но болельщики на этом не успокоились.
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Во втором тайме после нереализованного Романом Широковом пенальти на 66-й минуте, арбитр вновь увел команды в раздевалки, поскольку в игрока сборной России с трибун бросили посторонний предмет.
В этот раз игра была окончательно остановлена при счете 0: 0, и теперь, вполне вероятно, Черногории засчитают техническое поражение.
В УЕФА пообещали вынести вердикт в течение трех дней.