Черногория и Россия не доиграли матч из-за беспорядков на трибунах

02:55, 28 марта 2015
Спорт
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Матч отборочного этапа чемпионата Европы 2016 года Черногория - Россия не доиграли из-за беспорядков на трибунах.

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Все началось с того, что в голкипера россиян Игоря Акинфеева уже на первой минуте попал файер, который был запущен с трибун, пишет Чемпион.

Как стало известно позже, вратаря сразу забрали в больницу.

После длительной паузы матч было решено продолжить, но болельщики на этом не успокоились.

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Во втором тайме после нереализованного Романом Широковом пенальти на 66-й минуте, арбитр вновь увел команды в раздевалки, поскольку в игрока сборной России с трибун бросили посторонний предмет.

В этот раз игра была окончательно остановлена при счете 0: 0, и теперь, вполне вероятно, Черногории засчитают техническое поражение.

В УЕФА пообещали вынести вердикт в течение трех дней.

 

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