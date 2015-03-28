Черногория и Россия не доиграли матч из-за беспорядков на трибунах

Все началось с того, что в голкипера россиян Игоря Акинфеева уже на первой минуте попал файер, который был запущен с трибун, пишет Чемпион.

Как стало известно позже, вратаря сразу забрали в больницу.

После длительной паузы матч было решено продолжить, но болельщики на этом не успокоились.

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Во втором тайме после нереализованного Романом Широковом пенальти на 66-й минуте, арбитр вновь увел команды в раздевалки, поскольку в игрока сборной России с трибун бросили посторонний предмет.

В этот раз игра была окончательно остановлена при счете 0: 0, и теперь, вполне вероятно, Черногории засчитают техническое поражение.

В УЕФА пообещали вынести вердикт в течение трех дней.