"Украинские атаманы" проиграли матч WSB марокканцам (видео)

Матчевая встреча завершилась со счетом 2:3.

В Касабланке (Марокко) завершилась матчевая встреча 11-го тура Всемирной серии бокса, в которой "Марокканские атласные львы" принимали "Украинских атаманов" и выиграли со счетом 3:2. Судьба матча была решена в последнем пятом бою. Весовая категория 49 кг: Заэр Ясин «Атласные львы» - Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы» - 45:50, 45:50, 45:50. Весовая категория 56 кг: Мохамед Хамут «Атласные львы» - Николай Буценко «Украинские атаманы» - победа Хамута техническим нокаутом в 4-м раунде. Весовая категория 91 кг: Амин Аззоузи «Атласные львы» - Арсен Азизов «Украинские атаманы» - 48:47, 49:46, 50:45. Весовая категория 75 кг: Саид Харнуф «Атласные львы» - Хуршидбек Норматов «Украинские атаманы» - 45:50, 45:50, 45:50. Весовая категория 64 кг: Хамза Эль Барбаре «Атласные львы» - Дмитрий Гринченко «Украинские атаманы» - 49:46, 49:46, 49:46.

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