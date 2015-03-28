Проигрыш без страсти

В пятницу в Севилье сборная Украины провела один из важнейших матчей в 2015-м году. Провела его достаточно бездарно и вполне заслуженно проиграла.

Две игры со сборной Испании и один матч со Словакией изначально считались главными в календаре этого года. Сразу после жеребьевки отборочного турнира, было понятно, что Македония, а уж, тем более, Люксембург – вряд ли смогут оказывать достойное сопротивление украинцам. Определенные сомнения были относительно белорусов и словаков. И если «сябры» явно провалили старт отборочной кампании, то западные соседи украинцев выиграли четыре игры подряд – в том числе, и у Украины с Испанией, и захватили лидерство в турнирной таблице.

Матч Украина – Испания справедливо называли матчем «за второе место». И если раньше это было критично, то с расширением числа участников Евро с 16-ти до 24-х, теперь 3-е место считается просто плохим. Но, с шансами на попадание в финал через плей-офф. Хотя, с «кредитной историей» выступлений сборной Украины в плей-офф, 3-е место тоже можно считать сродни катастрофе.

В общем, как ни крути, а игра с Испанией была крайне важна для украинцев. И очки в ней необходимо было набирать во чтобы то ни стало.

Так казалось…

Сам матч показал, что игроки сборной Украины так и не нашли, чем удивить своего соперника. Изначально уступая оппоненту в мастерстве, они вышли на поле с единственно верной тактикой – плотной эшелонированной обороной. Но, сам по себе, «автобус» (как называют этот защитный прием в футбольной среде), не стоит и ломанного гроша, когда мяч постоянно находится в ногах соперника и тот ни на секунду не дает расслабиться. А испанцы имели такое преимущество по владению мячом, что его впору было назвать неприличным. Зашкаливало за 70 на 30 в пользу хозяев поля. И, в итоге, «автобус» не выдержал. Хозяева поля забили гол не благодаря какой-то изящной замысловатой комбинации, или скоростной фланговой атаке, а простому силовому «продавливанию» мяча в ворота. Того, чего при плотной эшелонированной обороне не может быть в принципе.

А дальше…

Дальше они нарочито спокойно методично «катали» мяч. Украинцы смотрели на это с большим интересом. Периодически пытались отобрать снаряд для игры в футбол. Очень часто грубили, получали предупреждения. Нет, моменты, конечно, были и у гостей. Но, навесы Ротаня со штрафного на одноклубника Федецкого (днепропетровская домашняя заготовка) желаемого эффекта так и не дали. А неожиданные выходы на ударные позиции в штрафной и вблизи нее, кажется, больше пугали самих нападавших, нежели опытнейшего и титулованнейшего Касильяса. Тот хладнокровно отбивал мячи, летевшие прямо к нему в руки и гораздо больше заводился, уже когда опасность миновала. Ругаясь на собственных защитников, позволивших сопернику создать такой момент. Впрочем, эти моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки.

А когда дело дошло до концовки, бравые испанские парни, костяк которых по-прежнему составляют чемпионы мира и Европы 2008-2012 годов, спокойно и хладнокровно забрали мяч в свои ноги и не дали сопернику ни единого шанса спастись. А своему заслуженному вратарю – повод лишний раз понервничать.

Что самое печальное, парней в желто-голубых футболках это, по всей видимости, вполне устраивало. Они ждали финального свистка с мыслями о «достойном» проигрыше. И единственным, кто категорически не был согласен с таким положением дел, оставался Михаил Фоменко. Который, собственно, и был не у дел, стоя за кромкой поля. Столь экспрессивного Фоменко, как вчера вечером, я лично еще не видел никогда в жизни.

Но это команде не помогло…