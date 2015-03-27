Сборная Украины проиграла Испании в отборе Евро-2016

В Севилье (Испания) завершился матч 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2016 года, в котором сборная Испании принимала на своем поле команду Украины и выиграла со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

На 28-й минуте гол забил забил Альваро Мората. Комбинацию с участием Иньесты и Коке завершал Мората, который продавил Хачериди и перебросил Пятова - 1:0.

В оставшееся время испанцы контролировали мяч и уверенно довели игру до победы. Украинцы имели несколько шансов при розыгрышах штрафного, но Артем Федецкий так и не сумел использовать предоставившиеся возможности.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

В параллельно проходивших матчах Группы С сборная Словакии обыграла команду Люксембурга - 3:0, а Македония уступила Беларуси - 1:2.

Таким образом, после 5 туров единоличным лидером остается сборная Словакии - 15 очков, у Испании - 12 баллов, Украины - 9, Беларуси - 4, Македонии - 3, Люксембурга - 1.

Матчи 6-го тура группового этапа отборочного турниар Евро-2016 состоятся 14 июня.