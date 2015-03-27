УЕФА вновь наказал киевское "Динамо" штрафом и частичным закрытием трибун

Санкция будет действовать во время проведения игры 1/4 финала еврокубка "Динамо" - "Фиорентина" (Италия), сообщает официальный сайт УЕФА.

«Динамо» не сможет рассчитывать на поддержку самых активных болельщиков - "ультрас" - располагающихся обычно в 43 и 45 секторах.

Наказание вынесено за расистское поведение болельщиков, использование пиротехники и большое скопление людей в проходах между секторами во время игры 1/8 финала Лиги Европы против английского "Эвертона".

Как сообщал УНИАН, ранее в этом сезоне УЕФА уже дисквалифицировала один сектор НСК «Олимпийский» как раз на матче «Динамо» против «Эвертона» из-за потасовки болельщиков во время матча украинской команды против французского «Генгама» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Динамо» примет «Фиорентину» на своем поле 16 апреля.