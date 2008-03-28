Кличко-младший назвал даты предстоящих поединков

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация) украинец Владимир Кличко определился с датами предстоящих поединков.

Свой следующий бой он проведет в июле в Германии против обязательного претендента WBO американца Тони Топмсона, а в конце 2008 года выйдет на ринг против россиянина Александра Поветкина, который является обязательным претендентом по версии IBF. Об этом сам Кличко сообщил в интервью изданию Bild.

"Сначала я выйду на ринг против Томпсона, который дольше ждал чемпионского боя. Думаю, немецкие болельщики не забыли его бой с Луаном Красничи, в котором летом прошлого года американец нокаутировал своего соперника. В конце года я встречусь с Поветкиным", - сказал чемпион мира.

На бой Кличко – Томпсон претендуют четыре города – Гамбург, Дюссельдорф, Кельн и Мангейм. Бой украинца с Поветкиным может состояться на новой арене О2 в Берлине.

Лента.ру