6 апреля мир будет отмечать Международный день спорта

Уже во второй раз в истории по инициативе Международного Олимпийского Комитета и при поддержке Организации Объединенных Наций 6 апреля по всему миру будут отмечать Международный день спорта ради развития и мира.

Решение о праздновании этого Дня было единогласно принято в 2013 году во время Генеральной Ассамблеи ООН. Это и неудивительно, ведь спорт, будучи одним из инструментов образования, развития и мира, способствует укреплению сотрудничества, солидарности, терпимости, понимания и социальной интеграции на местном, национальном и международном уровнях, а также является своеобразным катализатором социальных изменений во всех уголках мира.

Национальный олимпийский комитет Украины, как и в прошлом году, активно поддерживает данную инициативу и готовит немало событий по всей стране, а именно мастер-классы прославленных спортсменов, встречи с Олимпийскими чемпионами и призерами, различные конкурсы и лекции на спортивную тематику и тому подобное.