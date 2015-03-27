Евро-2016, отборочный турнир, Испания - Украина - 1:0: онлайн-трансляция

В этом матче сойдутся команды, которые делят 2-3 места в Группе С.

У обеих команд после 3-х игр на счету по 9 очков. И испанцы, и украинцы выиграли по 3 матча при 1 поражении. Обе команды уступили сборной Словакии, которая вначале турнира абсолютно неожиданно захватила лидерство в таблице. На ее счету 12 очков в 4 матчах - 100-процентный результат.

Сборная Испании трижды встречалась с Украиной, добыв две победы при одной ничьей. В том числе, испанцы выиграли единственный матч, который состоялся на их территории. Команда Иньяки Саеса одолела подопечных Леонида Буряка в рамках отбора на Евро-2004 со счетом 2:1. В матче в Киеве в рамках той отборочной кампании была зафиксирована ничья - 2:2.

Еще один матч они провели в рамках финальной части чемпионата мира-2006 в Германии. Для сборной Украины это был дебютный матч в рамках финального турнира ЧМ. В первом туре группового этапа испанцы разгромили команду Украины со счетом 4:0. На этом турнире сборная Украины дошла до четвертьфинала, где уступила команде Италии - 0:3, а Испания еще в 1/8 финала уступила будущим вице-чемпионам мира французам - 1:3.

Впоследствии сборная Испании дважды выиграла титул чемпиона Европы - в 2008-м и 2012-м годах, и звание чемпиона мира - в 2010-м. Правда, испанцы провалились на ЧМ-2014 в Бразилии, где даже не смогли преодолеть групповой этап и выйти в 1/8 финала.

Тем не менее, в данный момент сборная Испании, как и прежде, является одной из ведущих команд европейского и мирового футбола.

На котировках букмекерских контор именно хозяева поля являются явными фаворитами. На победу Испании ставки принимаются с коэффициентом 1,31 к 1, в то время как на ничью - 4,79 к 1, а на победу Украины - 9,07 к 1.

Добрый вечер!

МЫ НАЧИНАЕМ!

Один из главных матчей года для команды Михал Иваныча начнется прямо сейчас. И мы конечно же верим, что ребята сегодня не подкачают. Ждем и верим!

Стартовые составы команд:

сб. Испании: 1. Касильяс, 15. Серхио Рамос, 3. Пике, 16. Бускетс, 6. Иньеста, 8. Коке, 16. Хуанфран Торрес, 18. Альба Жорди, 21. Силва, 7. Мората, 22. Иско

Запасные: 13. де Хеа, 4. Бартра, 12. Карвахаль, 2. Альбиоль, 8. Касорла, 17. Бернат, 10. Фабрегас, 18. Педро

сб. Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 17. Федецкий, 5. Кучер, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 4. Тимощук, 8. Зозуля, 7. Ярмоленко, 14. Ротань, 10. Коноплянка

Запасные: 1. Бойко, 23. Рыбка, 2. Бурда, 20. Ракицкий, 16. Морозюк, 18. Безус, 21. Рыбалка, 9. Гусев О., 11. Олейник, 19. Будковский, 22. Кравец

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Наши развели мяч с центра поля и тут же потеряли. Испанцы держат мяч в центре поля.

2. Коноплянка нарушил правила у бровки в борьбе с Альбиолем.

3. Первая атака испанцев - невнятный пас Иско, который легко перехватил Ротань.

4. Зозуля нарушил правила в борьбе с Педро в центре поля. Наши никак не могут взять мяч под контроль.

5. СИЛЬВА прощает сборную Украины. Отдал мяч вдоль ворот, а Кучер подстраховал Пятова. Пронесло...

6. И вновь Сильво обострил ситуацию, но на сей раз мячом овладел Пятов.

7. Очень много мелких фолов у наших на первых минутах. Явно волнуются и не успевают за мячом.

8. Первое подобие атаки сборной Украины. Шевчук толкает соперника и упускает мяч за лицевую линию.

9. Мората пробивал с опасной позиции, но мяч прошел рядом со штангой. Голевой момент.

10. Иско пытался обострить ситуацию у ворот Пятова - защитники заблокировали его проход еще до линии штрафной.

11. Пока полное преимущество испанцев во владении мячом и количестве создаваемых атак.

12. Две минуты подряд идет позиционная игра на половине поля украинцев. Пока без атак и ударов по воротам.

13. Федецкий отлично сдерживает Альбу в первые минуты игры.

14. Какая-то скучная пока получается игра. Одни не особенно хотят, а другие - не могут.

15. Сильва пробивал с опаснейшей позиции, но защитники заблокировали мяч.

16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Федецкому, ударил по ногам Иньесту.

17. Мората хотел заработать пенальти в борьбе с Хачериди, но падал уж слишком картинно. Турецкий арбитр на этот финт "не повелся".

18. Процент владения мячом 71 на 29 в пользу испанцев. На данный момент.

19. ФЕДЕЦКИЙ!!!!! Первый штрафной для сборной Украины. Руслан Ротань навешивал, а Артем пробил выше ворот.

20. Сильва выходил на опасный удар, но защитники заблокировали мяч.

21. В ответной атаке Коноплянка не решился на активные атакующие дейтсвия и мяч завяз в центре поля.

22. Сильва ударом головой завершал атаку партнеров, но пробил гораздо выше ворот.

23. Разбегались команды. Пошел зрелищный атакующий обоюдоострый футбол.

24. Шевчук получил сильный удар от Бускетса, куда-то в область головы. В борьбе удар был нанесен, случайно.

25. Иско прошел с бровки до центра поля и ударил по воротам с дальней дистанции. Мяч прошел рядом со штангой.

26. Ярмоленко навешивал с фланга, но защитники отбились...

27. РОТАНЬ!!!! Еще один опаснейший момент у наших, но мяч после удара Руслана проходит рядом со штангой.

28. ГОЛ... 1:0... Альвар Мората

29. Мората получил шикарную передачу с центра поля от Иньесты и оттеснив Хачериди в силовой борьбе перекинул мяч через Пятова. Красивый гол.

30. Собственно, к этому все и шло. Большое преимущество было у хозяев поля, даже несомтря на эпизодические атаки украинцев.

31. И вновь испанцы спокойно держат мяч на половине поля соперника. Без атак.

32. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ - Кравец вместо Зозули. Не может продолжать игру наш футболист после столкновения с испанцем...

33. Ротань подавал штрафной с фланга - Хачериди головой пробил "в небеса".

34. Угловой подавали украинцы, вновь испанские защитники спокойно отбились...

35. В ответной атаке Сильва пробивал по воротам - мяч "намертво" забрал Пятов.

36. Испанцы очень плотно играют с соперниками, не давая принять мяч на своей половине поля.

37. Ярмоленко готов был принять обостряющий пас от Федецкого, но в борьбе с Коке потерял мяч...

38. Очередная атака испанцев, завершается поднятием флажака арбитра. Вне игры Торрес.

40. Сильву сбили в углу поля, очень опасный штрафной для хозяев поля.

41. РАМОС!!! Без сопротивления прицельно головой бил по воротам - попал аккурат в крестовину....

42. Игра идет в середине поля.

43. Наши перехватили мяч и попытались создать атаку, но навесной пас Ярмоленко в штрафную оказался слишком неточным - Касильяс легко забрал мяч в руки.

44. Иньеста попытался сменить направление атаки, но обострения не получилось. Защитники выбили мяч.

45. Кравец выходил по флангу на ворота, но защитники выбили мяч на угловой. Еще один опасный момент для украинцев.

СУДЬЯ ДОБАВИЛ 1 МИНУТУ

45+1. Испанцы спокойно держат мяч в центре поля.

ПЕРЕРЫВ

Весьма легко испанцы добыли преимущество в этой игре. И так же спокойно его удерживают. Стоит отметить, что подопечным Фоменко так и не удалось создать непреодолимую защиту или удивить соперника чем-то нестандартным в атаке. Наши оказались весьма предсказуемы, а у соперников слишком высокий класс, чтобы не воспользоваться своим огромным теоретическим перевесом.

В общем, весьма плачевная картина складывается к перерыву. И вновь стоит уповать на мастерство тренера. Фоменко не раз доказывал, что умеет выходить из самых безнадежных ситуаций. А вдруг...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Испанцы развели мяч с центра поля и попытались сразу пойти в атаку. Но, нарушили правила на Хачериди.

47. Продолжают держать мяч испанцы у ворот Пятова.

48. Сильва прострелил в штрафную - наши защитники отбились.

49. Затяжная атака испанцев заканчивается невнятный ударом Иско, который легко парирует Пятов.

50. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАМОСА за нарушение против Кравеца.

51. РОТАНЬ!!!! Отличный удар со штрафного, но не менее эффектный сэйв Касильяса.

52. Наши наращивают атакующую мощь. Нарушение на Коноплянке допусткают испанцы.

53. ФЕДЕЦКИЙ!!!! Подача с фланга со штрафного и игрок "Днепра" едва не переводит мяч в ворота. Чуть-чуть не достал мяч...

54. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ получает Кравец. Грубая игра в центре поля.

55. Не получается еще одна атака у испанцев. Вязнут они в обороне игроков сборной Украины.

56. Хуанфран выпустил мяч за боковую, бездарно прервав перспективную атаку своей команды.

57. РОТАНЬ пробивал по воротам с линии штрафной - Касильяс переправил мяч на угловой. Очень опасный момент.

58. Розыгрыш углового завершился ударом мимо ворот...

59. Не могут воспользоваться украинцы замешательством в действиях испанских защитников. Череда ошибок обходится для хозяев поля без наказания.

60. Иско простреливал вдоль линии штрафной, но Тимощук прервал пас, отдав мяч Пятову.

61. Хуанфран нарушает правила на Федецком. Опасный штрафной для украинцев.

62. Ротань навешивал со штрафного на Федецкого - Касильяс перехватил подачу.

63. Испанцы Идет позиционная игра в центре поля.

64. Мората низом бьет по воротам с линии штрафной - мяч летит мимо ворот.

65. ЗАМЕНА У ИСПАНИИ - Педро вместо Мората.

66. РОТАНЬ!!!!! Удар из выгоднейшей позиции прямо в Касильяса. Да сколько же можно!!!!!

67. Моменты есть! Их нельзя транжирить в игре против Испании... НЕЛЬЗЯ!!!

68. А испанцы зарабатывают опаснейший штрафной. За нарушение Тимощука на Иско.

69. Сильва подал штрафной, а Серхио Рамос головой пробил очень неточно.

70. Многоходовка испанцев завершается крайне неточным пасом Иско. Наши защитники выбили мяч к центру поля.

71. Все-таки, по большому счету, совершенно неяркая игра сегодня. Например, Ярмоленко и Коноплянка абсолютно незаметны.

72. Показали повтор как красноречиво Фоменко отреагировал на неиспользованный момент Ротаня. Читать по губам очень забавно иногда бывает...

73. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Кучеру. Грубая игра в центре поля.

74. ЗАМЕНА У ИСПАНИИ - Иньеста ушел Санти Касорла вошел в игру.

75. Углвоой подавали испанцы, но нчиего опасного не созадли, мяч ушел за лицевую линию.

76. Еще одна атака испанцев - Ярмоленко отработал в защите.

77. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ - Гармаш вышел вместо Степаненко. Травма Тараса и вынужденная замена.

78. ЗАМЕНА У ИСПАНИИ - Альба получил травму, выходит Бернат. Еще одна вынужденная замена в этом матче.

79. Не идут пока наши на штурм. А между тем, чуть больше 10 минут до конца игры.

80. А испанцы атакуют, да еще как... Педро грубо нарушил правила в атаке в борьбе с Хачериди.

81. Кравец активно пошел вперед и заработал угловой.

82. Ротань подавал угловой на дальнюю штангу, но там Гармаш нарушил правила в борьбе с защитником...

83. Хуанфран опаснейшим образом навешивал в штрафную, но Иско не сумел дотянуться до мяча...

84. Еще одна попытка атаковать сборной Испании, но мяч опять застрял в ногах игроков украинцев. Очень плотно наши действуют в обороне.

85. Штрафной подавал Иско - мяч в руках у Пятова.

86. ТИМОЩУК!!! Сильный и размашистый удар ветерана с дальней дистанции - выше ворот.

87. Касорла вышел на опаснейшую позицию для удара, но пробил мимо. Пятов вроде был перевел мяч на угловой кончиками пальцев - арбитр этого не заметил...

88. Рассечение получил Кравец в борьбе с Серхио Рамосом. Врачи показывают, что необходима замена.

89. Пауза в игре затянулась в связи с травмой украинского игрока.

90. Испанцы спокойно контролируют мяч. Без намека на активность от соперника...

АРБИТР ДОБАВИЛ 4 МИНУТЫ

90+1. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ - Будковский вышел, Кравец ушел.

90+2. Две минуты "убили" испанцы. Абсолютно спокойно отыграли хозяева это время.

90+3. Наши от отчаяния нарушают правила на сопернике в центре поля.

90+4. Есть последняя атака! Ротань навешивает со штрафного в штрафную площадь в борьбу, где Гармаш останавливает мяч рукой.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание!