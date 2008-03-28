Шева забил рекордный гол

Андрей Шевченко забил свой 37-й мяч за сборную, увеличив свое лидерское положение по этому показателю. Ближайший конкурент - Сергей Ребров - имеет 15 голов и уже не привлекается в сборную.

А вот по другому пункту - сыгранным матчам - форвард "Челси" уступает другому ветерану - Александру Шовковскому, на счету которого 84 матча. Зато позавчера Шева стал вторым футболистом, который покорил рубеж в 80 матчей. Отвечая на вопрос о юбилее, Андрей сказал: "Приятно, конечно, но я пока что не намерен завершать карьеру. Будем надеяться, что проведу и свой сотый матч за сборную".

Кстати, хороший шанс отметить круглый юбилей, помимо Шовковского и Шевченко, имеет также Анатолий Тимощук, на счету которого 76 поединков за сборную. Могут добраться до сотни Андрей Воробей (68 игр) и Андрей Несмачный (65). А вот Сергей Ребров с этой мыслью, похоже, распрощался, хотя на его счету 75 выходов в сине-желтой футболке.

Сегодня