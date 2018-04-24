Испания – Украина: к чемпионам за очками

В 2015-м сборная Украины сражается за путевку на Евро-2016. И хотя отборочный турнир на чемпионат Европы продлится до глубокой осени, матчи с фаворитами группы – основными конкурентами в борьбе за путевки - всегда стоят особняком. Неважно, проходят они в начале турнира, его середине, или конце.

Матч с Испанией, безусловно, к таковым относится. Ни украинцы, ни испанцы сейчас не могут похвастать лидерством в своей группе, уступив его весьма скромной команде Словакии. Обе команды проиграли словакам в очных встречах и теперь (подумать только!) борются за промежуточные 2-3 места в Группе С. Да, это только первая половина пути. Но остаться перед решающими матчами на 3-м месте весьма рискованно и некомфортно с точки зрения психологии. А, значит, в Севилье нужно бороться за очки. Желательно – за три сразу.

Не так страшен черт…

Выезд в гости к сборной Испании не должен наводить ужас на игроков сборной Украины. Напротив, команда Фоменко находится в достаточно выгодном положении. За поражение их никто не осудит (не мы первые, не мы последние), а любой положительный результат будет воспринят едва ли не как подвиг.

В предстоящем матче сборная Украины должна себя чувствовать достаточно раскрепощено. Поражение в Севилье ни в коем случае не перечеркнет ее шансы на поездку во Францию. Любой же положительный результат приблизит команду ко 2-му месту, то есть, прямой путевке на Евро-2016. Это в корне отличается от той ситуации, которая сложилась в ходе отборочного турнира ЧМ-2014. Тогда, после провального старта и прихода Михаила Фоменко, у игроков не было права на ошибку, и остаток отборочной кампании команда, что называется, прошагала «по лезвию бритвы». Теперь же ответственность за результат так не давит. В любом случае, все можно будет исправить.

Каким же образом можно зацепиться за очки в Севилье? Первое, что приходит в голову, это выставить «автобус» у собственных ворот (плотная многочисленная оборона). Возможно, это единственный способ не проиграть. Ввязываться с испанцами в открытую игру – полная утопия с большими перспективами нарваться на разгром. К тому же, в эпоху своей клубной работы, Михаил Фоменко не раз такую тактику реализовывал. К сожалению, ему почти никогда не приходилось работать с командами, которые большую часть матчей проводят первым номером. Поэтому вариант с «автобусом» кажется вполне естественным.

Испанию нужно уважать, но бояться ее точно не стоит. Это уже не та Испания, которая не так давно диктовала моду в мировом футболе и выиграла три больших турнира подряд. Команда дель Боске провалилась на ЧМ-2014, где не смогла выйти из группы. На бразильским «мундиале» испанцы были разбиты Голландией (1-5), уступили чилийцам (0-2), и только после этого обыграли Австралию (3:0), чего явно было мало для выхода в плей-офф.

После этого был поднят вопрос о будущем дель Боске, но его, видимо, из уважения к прошлым заслугам, решили оставить на тренерском посту. Именно ему поручили обновить эту команду, после чего он взялся за ее перестройку.

Линию обороны и позицию вратаря дель Боске решил не трогать. Пост номер один по-прежнему занимает Касильяс, хотя блистательный сезон в составе МЮ проводит молодой и невероятно одаренный Де Хеа. А наиболее серьезные изменения коснулись линии полузащиты. Сразу после ЧМ-2014 карьеру в сборной завершили Хаби Алонсо, Хави и Давид Вилья. Постепенно отодвигаются на второй план Иньеста, Педро и Фернандо Торрес. В атаке ставка сделана на Диего Лопеса, но он никак не может влиться в эту команду и стать с ней одним целым.

Быть может, проблема в том, что с этого сезона Диего Коста вместе с Фабрегасом выступают за «Челси», который проповедует совершенно иной стиль – не испанский футбол. В общем, дель Боске приходится заново отстраивать атакующую игру своей команды, а этот процесс очень болезненный. Без сбоев здесь не обойтись. И они случаются… Достаточно вспомнить гостевое поражение испанцев от словаков, которое перевернуло изначальные расклады в нашей группе с ног на голову.

Фоменко – консерватизм в определении состава и новизна в подготовке

Что же касается состава нашей команды, то, когда появился список игроков, вызванных на матч с Испанией, многих удивило отсутствие в нем Сергея Рыбалки. Этот полузащитник совершенно по-новому раскрылся в этом сезоне, стал основным игроком киевского «Динамо» и системообразующим элементом в конструкции Сергея Реброва. Но Фоменко отправил Рыбалку в резервный список. И только после того, как травму получил другой динамовец – Сергей Сидорчук, Рыбалка все-таки получил дебютный вызов в главную команду страны.

Тем не менее, эта история породила новую волну разговоров о консерватизме тренера. Он практически всегда отдает предпочтение не тем, кто лучше выглядит в данный момент, а тем, кого он лучше знает лично. Вспомните, как долго ждал вызова в сборную Артем Кравец, который очень хорошо выглядел осенью. Зато вместо него приглашение в сборную получали Гладкий (это понять можно) и Гоменюк, уровень которого уже давным-давно не соответствует уровню сборной. Когда Фоменко задавали вопросы по поводу отсутствия Кравца, он отвечал, что нужно просмотреть игрока в условиях товарищеских матчей, но это было похоже на отговорки. Сейчас ФИФА слегка перекроил календарь сборных, в результате чего количество товарищеских матчей сведено к минимуму. В частности, принято решение отменить окно для подобных игр, которое ранее существовало в феврале и августе.

В остальном, состав команды до боли знакомый. И здесь консерватизм Фоменко проявляется в полной мере. Хотя, стоит признать, что и особых поводов к изменениям футболисты с украинскими паспортами пока не дают. Ни выступающие в украинском чемпионате, ни легионеры. Еще в декабрьском эксклюзивном интервью УНИАН, тренер отмечал, что возросшее на фоне кризиса количество украинцев в составах команд Премьер-лиги никак не сказалось на уровне их мастерства. А общий уровень УПЛ, из-за оттока легионеров, существенно снизился.

Наконец, еще одно предложение Фоменко выглядит, мягко говоря, спорным. По его инициативе перенесен 18-й тур чемпионата Украины. Это сделано ради более основательной (длительной) подготовки сборной Украины к игре с испанцами. Минувшей осенью к подобному маневру прибег тренер сборной России Фабио Капелло. Но результата это не дало. В нашей ситуации ясно одно: чемпионату Украины это явно не идет на пользу, ведь здесь и так проблемы с календарем из-за постоянных переносов. В том числе, по просьбе МВД из-за отсутствия гарантий безопасности.

С другой стороны, футболистам «Динамо» и «Днепра» пауза не помешает – они слишком сильно выплеснулись в еврокубках. В любом случае, за результат отвечает тренер. И за этот эксперимент с переносом тура – также. Фоменко – опытнейший специалист и ему виднее. Если он считает, что футболистам лучше отдохнуть и провести лишнее время в расположении сборной, то не верить ему нет никаких оснований.

А вот о ближайшем сопернике, несмотря на все его последние неудачи, тренер украинской сборной отзывается только в положительном тоне: «Испания уже совсем не та команда, которую мы видели в Бразилии на ЧМ. Спад уже давно закончился. Выглядят испанцы очень здорово, хотя и уступили словакам. Но тот результат — не по игре, Испания должна была побеждать».

Стоит отметить и еще одну деталь: это будет первая игра сборной Украины при новом руководстве ФФУ. Вряд ли это имеет значение для команды, но для нового руководства, во главе с Андреем Павелко, эта игра особенная. Ведь сборная – лицо всего украинского футбола, руководящим органом которого и является ФФУ.

Коноплянка и Ко: уверенность, не переходящая в самоуверенность

Игроки сборной Украины не проявляют какого-то особого волнения перед матчем, в чем можно было убедиться на открытой тренировке национальной команды в понедельник, 23 марта. Лейтмотив высказываний футболистов приблизительно одинаков: мы уважаем сборную Испании, знаем ее силу, но готовимся играть на равных и отбирать очки.

Один из безусловных лидеров команды, игрок днепропетровского «Днепра» Евгений Коноплянка, пребывает в отличном расположении духа, свидетельством чему может служить фотография в Instagram вместе с Олегом Гусевым, Артемом Федецким и Анатолием Тимощуком на… больничной кушетке. К тому же, сам Конополянка фотографировался с бинтом на голове. Многие болельщики уже было заволновались, но полузащитник всех успокоил: «Шутим мы так».

Касательно предстоящей игры он настроен весьма решительно: «Будет очень сложно… Но, у меня есть предчувствие. Не скажу какое, но уверен, что все будет хорошо. Скажу только, что очень хочу забить гол Касильясу. Это было бы здорово. Конечно, главное – успех команды. И тянуть одеяло на себя я не буду. Но, с другой стороны, забить гол – значит, помочь всей команде в нашем общем деле». На просьбу оценить испанцев Евгений отреагировал так: «Чего их оценивать? О них и так все всё прекрасно знают. Они всегда на виду. Главное сейчас – думать о себе и собственной команде».

Его коллега по амплуа, лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, более сдержан в эмоциях и более напряжен: «Сыграть на равных с Испанией можно за счет запредельной самоотдачи и командных действий. Мы прекрасно понимаем, что испанские футболисты в техническом и индивидуальном мастерстве выше, они играют в топ-клубах Европы. Если мы будем играть каждый сам за себя, то у нас вряд ли что-то получится. Нужно грамотно перемещаться по полю, оборонятся, терпеть и воспользоваться своим шансом забить. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что испанцы будут владеть преимуществом. Наверное, ни одна команда в мире так не контролирует мяч, как они. Нужно не зацикливаться на оборонительных действиях, хорошо выбегать в контратаки и не сидеть на своей половине поля».

Прибывший из российского «Зенита» (Санкт-Петербург) Анатолий Тимощук уже успел шокировать фанатов своего клуба и российскую общественность фотографией с бойцами Нацгвардии, которых игроки сборной Украины навещали в госпитале перед отлетом в Испанию. «Я, прежде всего, украинец. И, как любой другой гражданин страны, должен быть благодарен парням, которые защищают наше Отечество, - заявил он. - Мы же будем добывать победы для Украины на других полях сражений – спортивных».

Оценивая предстоящего соперника Тимощук отмечает: «Самое главное – поверить в то, что мы можем одолеть соперника. Как минимум, сыграть с ним на равных. Это из области психологии. Я думаю, что у ребят с этим проблем не будет. Что касается соперника, то мы его изучаем. Каждый день смотрим видео, анализируем. Испанцам с нами будет непросто…»

В том, что сборная Украины будет отнюдь не легким соперником уверен и тренер испанцев, опытнейший Висенте дель Боске. Специалист, за плечами которого многолетний стаж работы не только в национальной команде, но и в ведущем клубе страны – мадридском «Реале», считает предстоящего соперника «страшно неудобным». При этом, выделяет игроков трех клубов – «Шахтера», «Динамо» и «Днепра».

Особенно дель Боске поразили последние успехи украинских полпредов в еврокубке. Разгром, учиненный «Динамо» английскому «Эвертону», и общая победа по сумме двух матчей «Днепра» над голландским «Аяксом», заставляют его задуматься о перспективах собственной команды. Хотя, в этом вопросе он настроен оптимистично. «Несмотря ни на что, мы сумеем добиться победы и оторваться от украинцев в борьбе за второе место в турнирной таблице», - утверждает наставник испанцев.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Испания, который состоится в Севилье 27 марта. Начало игры в 21.45.

Кирилл Стадниченко