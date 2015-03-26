Основной соперник сборной Украины по хоккею может поехать на ЧМ вторым составом

Тренер посетовал на травмы ряда игроков и проблемы с документами у других исполнителей, сообщает "Спорт-Экспресс".

В частности, тренер отметил: "Ситуация складывается драматическая. Судя по событиям последних месяцев и дней, национальная команда, по сути, становится заложником. Во-первых, в 7-матчевой серии с Авангардом мы потеряли двух лидеров "Барыса" и сборной Казахстана – Боченски и Уппера, которые не смогут в Польше помочь. Во-вторых, у целой группы казахстанских игроков "Барыса" со дня на день завершаются контракты – например, у Антропова и Руденко, они находятся в подвешенном состоянии. В-третьих, тупиковая ситуация складывается с ведущими казахстанскими игроками, выступающими в российских клубах КХЛ. Скажем, форвард "Торпедо" Краснослободцев или вратарь "Локомотива" Коленсик могут не рискнуть сыграть за свою страну, поскольку на пространстве КХЛ станут легионерами и, не дай Бог, потеряют работу в лиге.

В итоге мы можем поехать в Польшу, по сути, вторым составом. А значит, рискуем не завоевать заветную путевку в Москву. Учитывая то внимание, которое уделяется хоккею первыми лицами республики, это будет катастрофа".

Вместе с тем, тренер подтвердил: "Задача только одна – вернуть себе место в дивизионе сильнейших и в следующем сезоне выступить на элитном чемпионате мира в Москве".

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в дивизионе 1А пройдет с 19-го по 25 апреля в польском Кракове. За две путевки в элиту мирового хоккея поспорят национальные команды Казахстана, Италии, Украины, Венгрии, Японии и Польши.

Две лучшие команды смогут принять участие в ЧМ-2016 в Москве (Россия).

Сборная Украины не выступала в элите мирового первенства с 2007-го года, когда заняла последнее место как раз на ЧМ в Москве.