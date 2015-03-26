Тренером женской сборной Украины по биатлону станет немецкий олимпийский чемпион Рико Гросс
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак огласил имя нового главного тренера женской сборной Украины.
Им станет известный немецкий спортсмен и специалист 4-кратный олимпийский чемпион Рикко Гросс, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.
Окончательное соглашение о работе Гросса в Украине, как ожидается, будет оформлено в начале апреля. Кроме того, позднее будет принято решение о дальнейшем составе и формате работы тренерского штаба женской сборной Украины.
"У нас только что закончился тренерский совет и по его результатам могу сказать одну важную новость, - отметил Брынзак. - Мы провели переговоры и приглашаем на работу очень известного и талантливого специалиста, тренера из Германии с прогрессивными взглядами – Рикко Гросса. Он – четырехкратный олимпийский чемпион, тренировавший на протяжении четырех лет сборную Германии. После Сочи его уволили вследствие допингового скандала, с ним не связанного, но в немецкой федерации такая процедура, что при допинге у спортсменки автоматически теряет работу и тренер. И сейчас Рикко хочет доказать свою состоятельность на таком уровне, а нам как раз свежий взгляд. Нас очень интересует методика подготовки немецких спортсменов, которые, как мы видим, уже в совсем молодом возрасте добывают победы и завоевывают кубки. 7 апреля Гросс будет в Киеве, где мы обговорим последние детали нашего дальнейшего сотрудничества, хотя основные моменты уже согласованы".
Также Брынзак добавил: "Я – такой человек, который не может стоять на месте, и понимаю, что прогресс – только в движении, креативе, новых технологиях и новых идеях. И потому, как бы ни было тяжело, мы вместе с коллегами приняли решение немного освежить тренерский состав в женской команде. Главное, что при этом хотелось бы прочувствовать – то, как тренируются наши главные соперники, немецкая команда".
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Рикко Гросс - 4-х кратный олимпийский чемпион в эстафетных гонках. С 2010-го по 2014-ый год был старшим тренером женской сборной Германии. После ротации в прошлом году, работал с молодежной командой на Кубке IBU.