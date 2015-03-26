Тренером женской сборной Украины по биатлону станет немецкий олимпийский чемпион Рико Гросс

Им станет известный немецкий спортсмен и специалист 4-кратный олимпийский чемпион Рикко Гросс, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Окончательное соглашение о работе Гросса в Украине, как ожидается, будет оформлено в начале апреля. Кроме того, позднее будет принято решение о дальнейшем составе и формате работы тренерского штаба женской сборной Украины.

"У нас только что закончился тренерский совет и по его результатам могу сказать одну важную новость, - отметил Брынзак. - Мы провели переговоры и приглашаем на работу очень известного и талантливого специалиста, тренера из Германии с прогрессивными взглядами – Рикко Гросса. Он – четырехкратный олимпийский чемпион, тренировавший на протяжении четырех лет сборную Германии. После Сочи его уволили вследствие допингового скандала, с ним не связанного, но в немецкой федерации такая процедура, что при допинге у спортсменки автоматически теряет работу и тренер. И сейчас Рикко хочет доказать свою состоятельность на таком уровне, а нам как раз свежий взгляд. Нас очень интересует методика подготовки немецких спортсменов, которые, как мы видим, уже в совсем молодом возрасте добывают победы и завоевывают кубки. 7 апреля Гросс будет в Киеве, где мы обговорим последние детали нашего дальнейшего сотрудничества, хотя основные моменты уже согласованы".

Также Брынзак добавил: "Я – такой человек, который не может стоять на месте, и понимаю, что прогресс – только в движении, креативе, новых технологиях и новых идеях. И потому, как бы ни было тяжело, мы вместе с коллегами приняли решение немного освежить тренерский состав в женской команде. Главное, что при этом хотелось бы прочувствовать – то, как тренируются наши главные соперники, немецкая команда".

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Рикко Гросс - 4-х кратный олимпийский чемпион в эстафетных гонках. С 2010-го по 2014-ый год был старшим тренером женской сборной Германии. После ротации в прошлом году, работал с молодежной командой на Кубке IBU.