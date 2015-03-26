Боксеры "Украинских атаманов" и "Марокканских атласных львов" успешно прошли процедуру взвешивания перед матчем WSB

Участники 11-го тура группового этапа соревнований Всемирной серии бокса (WSB) «Украинские атаманы» и «Марокканские атласные львы» прошли официальную процедуру взвешивания.

Все спортсмены уложились в отведенный лимит, сообщает пресс-служба "атаманов" Итак, на весах боксеры показали следующие результаты Весовая категория 49 кг: Заэр Ясин «Атласные львы» 48,6 кг - Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы» 48,8 кг Весовая категория 56 кг: Хумут Мохамед «Атласные львы» 55,8 кг - Николай Буценко «Украинские атаманы» 55,7 кг Весовая категория 64 кг: Эль Барбаре Хамза «Атласные львы» 63,8 кг - Дмитрий Гринченко «Украинские атаманы» 63,8 кг Весовая категория 75 кг: Харноуф Саид «Атласные львы» 74,5 кг - Хуршидбек Норматов «Украинские атаманы» 74,7 кг Весовая категория 91 кг: Аззоузи Амин «Атласные львы» 88,6 кг - Арсен Азизов «Украинские атаманы» 89,1 кг Матчевая встречи между «Украинскими атаманами» и «Марокканскими атласными львами» пройдет 27 марта в городе Касабланка (Марокко). Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча в полночь с 27 на 28 марта.

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