Олимпийская чемпионка по биатлону Пидгрушная объявила о возвращении в большой спорт

В гонках она будет принимать участие начиная с сезона 2015/16, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Сезон 2014/15 спортсменка пропустила. Во время паузы в карьере она была заместителем министра Молодежи и спорта Украины Дмитрия Булатова, а затем некоторое время проработала в команде нового министра Игоря Жданова.

Пидгрушная стала чемпионкой мира в спринтерской гонке на ЧМ в чешском Нове-Место в 2013-м году. Там она также завоевала серебро в эстафете и бронзу в гонке преследования. А спустя год она выиграла олимпийское золото Сочи-2014.