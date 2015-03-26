Трое украинских каратистов будут соревноваться за награды I Европейских Игр

Именно на этом турнире были определены обладатели лицензий на I Европейские игры 2015 года, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Согласно докладу технического делегата Европейской федерации каратэ сборная команда Украины завоевала 3 лицензии на Игры в Баку. На Играх нашу команду будут представлять Екатерина Кривая (50 кг), Илья Никулин (75 кг) и Ярослав Горуна (84 кг). Все спортсмены являются представителями Львовской области.

Как сообщал УНИАН, Европейские игры, которые пройдут с 12 по 28 июня 2015 года в Баку, являются первыми в истории Европейского континента. В общей сложности в 2015 году в Баку будут проведены 20 спортивных соревнований: 16 по олимпийским видам спорта и 4 - по неолимпийским. Более 6 тысяч спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны в течение 17 дней соревнований.