Главным тренером мужской сборной Украины по тяжелой атлетике утвержден Михаил Мацьоха

Новый наставник был единогласно утвержден на должность комиссией во главе с первым заместителем Министра молодежи и спорта Игорем Гоцулом, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины.

За годы своей карьеры Михаил Мацьоха подготовил двух Олимпийских чемпионов Тимура Таймазова (Атланта, 1996) и Алексея Торохтия (Лондон, 2012), а также «бронзового» призера Игр Дениса Готфрида (Атланта, 1996).

С 2008 года Мацьоха является главным тренером по тяжелой атлетике спортивного клуба «Эпицентр», который подготовил сильнейших спортсменов Украины - Артема Иванова, Игоря Шимечко и Юрия Чикиду.