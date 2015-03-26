Главным тренером мужской сборной Украины по тяжелой атлетике утвержден Михаил Мацьоха

13:54, 26 марта 2015
Спорт
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Главным тренером национальной мужской сборной Украины по тяжелой атлетике утвержден заслуженный тренер Украины, президент Хмельницкой федерации тяжелой атлетики Михаил Мацьоха.

Михайло Мацьоха підготував двох олімпійських чемпіонів та призера Ігор / uwf.in.ua

Новый наставник был единогласно утвержден на должность комиссией во главе с первым заместителем Министра молодежи и спорта Игорем Гоцулом, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины.

За годы своей карьеры Михаил Мацьоха подготовил двух Олимпийских чемпионов Тимура Таймазова (Атланта, 1996) и Алексея Торохтия (Лондон, 2012), а также «бронзового» призера Игр Дениса Готфрида (Атланта, 1996).

С 2008 года Мацьоха является главным тренером по тяжелой атлетике спортивного клуба «Эпицентр», который подготовил сильнейших спортсменов Украины - Артема Иванова, Игоря Шимечко и Юрия Чикиду.

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