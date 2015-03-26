Киевское "Динамо" проведет три матча подряд на своем клубном стадионе

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

4 апреля в статусе гостей динамовцы сыграют поединок 18-го тура Премьер-лиги против одесского «Черноморца». Начало встречи в 17:00.

8 апреля команда примет луганскую «Зарю» в ответном матче 1/4 финала Кубка Украины. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30.

Еще одна игра против все той же луганской «Зари» пройдет 12 апреля в рамках 19-го тура УПЛ. Матч стартует в 17:00.

Отметим, что клубный стадион является для "Динамо" резервной ареной. В основном, домашние матчи команда проводит на поле главной арены столицы - НСК "Олимпийский". Вместе с тем, в последнее время игроки и тренерский штаб "Динамо" сетовали на плохое состояние газона "Олимпийского".