Сборная Украины по футболу отправилась на матч с Испанией

В составе делегации все 25 футболистов, которые изначально были вызваны главным тренером команды Михаилом Фоменко на предматчевый сбор, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Единственным исключением стала травма Сергея Сидорчука, которую врачи команды выявили еще в первый день сборов. Вместо него в лагерь был вызван Сергей Рыбалка.

В составе команды в Испанию отправились:

вратари - Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Днепр»), Александр Рыбка («Динамо»);

защитники - Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все — «Шахтер»), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба — «Динамо»), Артем Федецкий («Днепр»);

полузащитники - Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш (все — «Динамо»), Руслан Ротань, Евгений Коноплянка, Роман Безус (все — «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Д) Тарас Степаненко («Шахтер»), Артем Громов («Ворскла»), Руслан Малиновский («Заря»), Анатолий Тимощук («Зенит», Россия), Денис Олейник («Витесс», Нидерланды);

нападающие - Роман Зозуля («Днепр»), Филипп Будковский («Заря»), Артем Кравец («Динамо»).

Из 25 футболистов тренеру предстоит уже непосредственно перед матчем сформировать заявку из 18 человек - 11 игроков основного состава и 7 запасных.

Сегодня вечером команда проведет тренировку на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан», где и состоится игра.

Как сообщал УНИАН, матч Испания — Украина состоится в пятницу, 27 марта. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.