Вице-президент УЕФА Суркис не исключил бойкота Украиной ЧМ-2018

18:10, 25 марта 2015
Спорт
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Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и почетный президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис, накануне повторно избранный в Исполком УЕФА, не отрицает возможности бойкота Украиной ЧМ-2018 в России. 

  • Суркис надееться избежать бойкота Чемпионата мира / ffu.org.ua
    Вместе с тем, украинский футбольный функционер надеется, что крайних мер удастся избежать, сообщает Associated Press.

    "Наверное, проще всего будет сказать, что я поддерживаю бойкот. Особенно тогда, когда из-за сложившегося конфликта пострадали тысячи людей, многие из которых убиты, - отметил Суркис. - Но если Минские соглашения будут соблюдаться, вопрос о бойкоте ЧМ-2018 не будет стоять на повестке дня. Давайте подождем и не будем пессимистами. Я настроен оптимистично, потому что речь идет не только в мире в Украине. Разговор идет о мире в Европе и на всей планете".

    Как сообщал УНИАН, из-за конфликта в сезоне 2014/15 команды двух стран постоянно разводят при жеребьевка клубных еврокубковых турниров. Правда, в УЕФА не исключили, что при жеребьевке финальной части Евро-2016 сборные команды Украины и России могут попасть в одну группу. В УЕФА не видят никаких проблем в проведении игр команд двух стран на нейтральном поле, а Евро состоится летом будущего года во Франции.

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