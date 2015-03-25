Вице-президент УЕФА Суркис не исключил бойкота Украиной ЧМ-2018

"Наверное, проще всего будет сказать, что я поддерживаю бойкот. Особенно тогда, когда из-за сложившегося конфликта пострадали тысячи людей, многие из которых убиты, - отметил Суркис. - Но если Минские соглашения будут соблюдаться, вопрос о бойкоте ЧМ-2018 не будет стоять на повестке дня. Давайте подождем и не будем пессимистами. Я настроен оптимистично, потому что речь идет не только в мире в Украине. Разговор идет о мире в Европе и на всей планете".

Как сообщал УНИАН, из-за конфликта в сезоне 2014/15 команды двух стран постоянно разводят при жеребьевка клубных еврокубковых турниров. Правда, в УЕФА не исключили, что при жеребьевке финальной части Евро-2016 сборные команды Украины и России могут попасть в одну группу. В УЕФА не видят никаких проблем в проведении игр команд двух стран на нейтральном поле, а Евро состоится летом будущего года во Франции.