Чемпионский пояс победителю боя Мейвезер - Пакьяо украсят тысячами изумрудов

Всемирный боксерский совет (WBC) изготовит специальный чемпионский пояс для победителя боя между американцем Флойдом Мэйвезером-младшим и филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Boxingscene.com .

«Мы покроем пояс тремя тысячами изумрудов. Этот бой — бесценное событие, поэтому не имеет значения, сколько будет стоить изготовление титула. Мы даже сами не знаем, в какую сумму это обойдется», — заявил Сулейман. По его словам, публика увидит пояс после 16 апреля.

Он также сообщил, что WBC может провести специальный тур с этим уникальным поясом. Все желающие смогут посмотреть на него и сфотографироваться.

Действующим чемпионом по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) является 38-летний Мейвезер. Ему также принадлежит титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 36-летний Пакьяо обладает титулом Всемирной боксерской организации (WBO). Бой между ними станетсамым прибыльным в истории бокса и пройдет 2 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Гонорар Мейвезера-младшего может составить 180 миллионов долларов, а его соперника — 120 миллионов. Об этом сообщил один из промоутеров поединка, исполнительный вице-президент компании «Топ Рэнк» Боб Арум.