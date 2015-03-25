"Украинские атаманы" проведут матч WSB в Марокко

Встреча пройдет в рамках 11-го тура соревнований WSB, сообщает пресс-служба "атаманов".

По результатам предыдущих поединков наши будущие соперники расположились на 5-й позиции группы «А» с 13-ю очками в активе. В то время как «Украинские атаманы» занимают 3-ю строчку турнирной таблицы с 20-ю зачетными баллами.

Напомним, в предыдущем туре соревнований «Украинские атаманы» одержали уверенную победу со счетом 4:1 в матчевой встрече против «Китайских драконов». Сильнее своих соперников были и марокканцы. В десятом туре соревнований «Атласные львы» одержали минимальную победу в выездном матче над "Британскими левовоми сердцами" со счетом 3:2.

Стоит также отметить, что в нынешнем сезоне Всемирной серии бокса команды уже встречались между собой. В рамках четвертого круга соревнований «Атаманы» потерпели первое поражение в сезоне, уступив в домашнем матче «Атласным львам» со счетом 2:3.

Предстоящий поединок между командами пройдет в подгруппе «С1», в рамках которой на ринг выйдут боксеры в весовых категориях: 49 кг, 56 кг, 64 кг, 75 кг и 91 кг.

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляция матча "Украинские атаманы" - "Марокканские атласные львы" 27 марта в полночь по киевскому времени.