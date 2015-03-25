Большинство игроков "Днепра" останутся в сборной на товарищеский матч с Латвией

По согласованию между тренерскими штабами сборной Украины и днепропетровского «Днепра» пятеро из шести игроков клуба, вызванных в лагерь национальной команды, останутся в расположении команды после игры отборочного цикла Евро-2016 против команды Испании (27 марта) до окончания сбора - товарищеской игры против команде Латвии, которая состоится 31 марта, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Руководство «Днепра» обратилось к главному тренеру сборной Михаилу Фоменко с просьбой отпустить игроков своего клуба после квалификационной игры против Испании, в связи с матчем Кубка Украины «Черноморец» - «Днепр», назначенным на 1 апреля. Днепропетровский клуб получил положительный ответ наставника на свое обращение.

Однако, исходя из желания самих футболистов остаться в расположении национальной команды, тренеры сборной и клуба провели повторное обсуждение, в результате которого был достигнут компромисс. Руслан Ротань вернется в Днепропетровск после матча с испанцами, а остальные игроки - Артем Федецкий, Роман Зозуля, Денис Бойко, Роман Безус и Евгений Коноплянка - вместе с другими сборниками будут готовиться к товарищескому матчу с Латвией (31 марта).

"Для нас большая честь играть в каждом матче национальной команды - это отборочная игра или товарищеская, - отметил Артем Федецкий, - мы очень благодарны, что в клубе поняли наше стремление и поддержали интересы сборной. Обидно, что возникла такая «накладка» в игровом календаре. Когда мы в лагере сборной, хотим максимально помочь главной команде. А свою преданность «Днепру» докажем в каждом матче, в котором нам будет доверено выйти на поле".

Как сообщал УНИАН, накануне Дирекция УПЛ назначила дату и время проведения отложенной игры 1/4 финала Кубка Украины "Черноморец" - "Днепр", которая состоится 1 апреля в 19.00 на нейтральном поле в Киеве. В Одессе матч невозможно проводить из-за запрета ГУ МВД в Одесской области, которое не может гарантировать безопасность зрителей и участников игры.