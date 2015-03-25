"Между делом" с Александрой Лободой

Их имена мы часто слышим в выпусках новостей. Они – спортсмены, политики, чиновники и локомотивы украинского бизнеса. Люди, чье время стоит бесконечно дорого. Но «Между Делом» у них есть время, чтобы рассказать, как проводят свое свободное время, проанализировать главные события в стране и в мире. По пути «Между делом» мы разговорим любого, даже самую закрытую персону.

В сегодняшнем выпуске ведущий программы Роман Бебех пообщался с ведущей программы "Профутбол" и автором сюжетов Александрой Лободой.