"Между делом" с Александрой Лободой

12:42, 25 марта 2015
Спорт
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Выпуск программы с телеведущей "Профутбол".

rcfootball.net

Их имена мы часто слышим в выпусках новостей. Они – спортсмены, политики, чиновники и локомотивы украинского бизнеса. Люди, чье время стоит бесконечно дорого. Но «Между Делом» у них есть время, чтобы рассказать, как проводят свое свободное время, проанализировать главные события в стране и в мире. По пути «Между делом» мы разговорим любого, даже самую закрытую персону.

В сегодняшнем выпуске ведущий программы Роман Бебех пообщался с ведущей программы "Профутбол" и автором сюжетов Александрой Лободой.

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