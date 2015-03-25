"Между делом" с Игорем Йовичевичем
11:48, 25 марта 2015Спорт
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Программа с и.о. главного тренера "Карпат" Игорем Йовичевичем
Игор Йовичевич / komanda-ua.com
Их имена мы часто слышим в выпусках новостей. Они – спортсмены, политики, чиновники и локомотивы украинского бизнеса. Люди, чье время стоит бесконечно дорого. Но «Между Делом» у них есть время, чтобы рассказать, как проводят свое свободное время, проанализировать главные события в стране и в мире. По пути «Между делом» мы разговорим любого, даже самую закрытую персону.
Сегодняшний собеседник автора программы Романа Бебеха - известный хорватский футболист и тренер Игор Йовичевич, который с 18 июня 2014 года исполняет обязанности главного тренера ФК "Карпаты" (Львов).
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