Сёстры Музычук вышли в четвертьфинал Чемпионата мира по шахматам

19:26, 24 марта 2015
Спорт
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Украинки продолжают успешное выступление на женском мировом форуме.

Мария Музычук (слева) уже дошла до четвертьфинала Чемпионата мира / sochi2015.fide.com

В Сочи (Россия) завершились ответные партии 1/8 финала Чемпионата мира по шахматам среди женщин, по итогам которых в четвертьфинал пробились украинки Мария и Анна Музычук, сообщает официальный сайт соревнований.

Обе спортсменки выиграли со счетом 1,5:0,5 очка и обе выиграли партии черными фигурами.

Мария вчера выиграла партию в ферзевом гамбите у болгарки Антуанеты Стефановой, а сегодня белыми свела вторую партию вничью и обеспечила себе путевку в следующий круг соревнований.

В свою очередь, Анна накануне белыми свела вничью партию с Лелой Джавахишвили (Грузия), а уже сегодня черными одержала победу в сицилианской защите.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.

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