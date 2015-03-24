Григорий Суркис переизбран в Исполком УЕФА

По результатам тайного голосования делегатов всех 54 национальных ассоциаций, Григорий Суркис получил 41 голос и четырехлетний мандат в Исполком УЕФА, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Кроме Григория Суркиса в состав новоизбранного Исполкома УЕФА вошли Анхель Мария Вильяр Льона (Испания), Петер Жийерон (Швейцария) и Борислав Михайлов (Болгария), которые входили в прошлый состав комитета и успешно переизбрались на следующий срок, а также Фернанду Гомеш (Португалия), Шандор Чаньи (Венгрия) и Давор Шукер (Хорватия).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на XXXIX Очередном Конгрессе УЕФА в Вене (Австрия) Мишель Платини был переизбран президентом УЕФА на третий четырехлетний срок. Французский футбольный функционер получил единогласную поддержку 54 национальных футбольных ассоциаций.