Мишель Платини переизбран президентом УЕФА на третий срок
На XXXIX Очередном Конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был переизбран Президентом УЕФА на третий четырехлетний срок.
Платини, который был единственным кандидатом, поддержали делегаты всех 54 национальных ассоциаций УЕФА, сообщает официальный сайт Союза.
Французский функционер был избран президентом европейского футбольного союза на XXXI Очередном конгрессе УЕФА в Дюссельдорфе в январе 2007 года. На XXXV Очередном конгрессе УЕФА в Париже в 2011 году его переизбрали на второй срок.
Платини поблагодарил европейские национальные ассоциации за доверие, которое они по-прежнему оказывают. "Спасибо... Большое спасибо, - сказал он. - Спасибо вам за доверие и поддержку. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить".
"Как вы знаете, мое переизбрание означает, что я продолжу занимать пост вице-президента ФИФА следующие четыре года, - добавил Платини. - Мы, европейцы, хотим видеть сильную ФИФА, которую уважают и которая уважает остальных, поскольку ФИФА была и всегда будет главным органом футбольной власти".
XXXIX Очередной Конгресс УЕФА проходит в Вене (Австрия) 24 марта.
Конгресс также должен будет избрать членов Исполкома УЕФА, утвердить ежегодный отчет Президента УЕФА и Исполнительного комитета УЕФА, отчет администрации УЕФА и отчет УЕФА по состоянию счетов за сезон 2013/14 и бюджет на финансовый год 2015/16. Кроме того, с докладами выступят председатели различных комитетов УЕФА, отвечающих за реализацию политики УЕФА.