Сёстры Музычук вышли в третий раунд Чемпионата мира по шахматам

16:16, 23 марта 2015
Спорт
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Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук вышли в третий раунд (1/8 финала) Чемпионата мира по шахматам.

Среди участников чемпионата мира остались лишь две украинки / sochi2015.fide.com

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Во втором раунде Анна Музычук в двух партиях была сильнее россиянки Александры Горячкиной - 1,5:0,5 очка. В свою очередь, Мария лишь в дополнительных партиях с укороченным контролем времени (блице) одолела Монику Сохо (Польша) - 3:1. 

В то же время, Инна Гапоненко в трех партиях на равных сражалась с опытной и титулованной Антуанетой Стефановой из Болгарии, проиграв лишь в повторной блиц-партии - 1,5:2,5 очка, а Анна Ушенина также в блице уступила Мари Себаг из Франции - 1,5:2,5 очка.

В 1/8 финала Анна Музычук сыграет с Лелой Джавахишвили (Грузия), а Мария попытается "отомстить" Стефановой за поражение Гапоновой.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.

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