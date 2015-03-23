Сёстры Музычук вышли в третий раунд Чемпионата мира по шахматам

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Во втором раунде Анна Музычук в двух партиях была сильнее россиянки Александры Горячкиной - 1,5:0,5 очка. В свою очередь, Мария лишь в дополнительных партиях с укороченным контролем времени (блице) одолела Монику Сохо (Польша) - 3:1.

В то же время, Инна Гапоненко в трех партиях на равных сражалась с опытной и титулованной Антуанетой Стефановой из Болгарии, проиграв лишь в повторной блиц-партии - 1,5:2,5 очка, а Анна Ушенина также в блице уступила Мари Себаг из Франции - 1,5:2,5 очка.

В 1/8 финала Анна Музычук сыграет с Лелой Джавахишвили (Грузия), а Мария попытается "отомстить" Стефановой за поражение Гапоновой.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.